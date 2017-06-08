В Госдуме предложили выносить смертные приговоры с отсрочкой исполнения

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил изменить порядок применения моратория на смертную казнь в России — выносить смертный приговор, но давать отсрочку в его исполнении. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает «Интерфакс».

«В случаях совершения особо тяжких преступлений, когда страдает огромное количество людей, когда погибают люди от взрывов, от террористических актов, чтобы в приговоре прописывали высшую меру наказания, но отсрочивали наказание до того, как появится понимание, что надо эту меру применять», — сказал Пискарев.

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Депутат отметил, что участвовал в раскрытии наиболее громких террористических актов, и понимает, что такие страшные преступления должны караться самым суровым образом. Пискарев также выразил уверенность, что и в России, и в Европе со временем придет понимание необходимости вынесения смертных приговоров.

В России с 1996 года действует мораторий на смертную казнь и суды не выносят вердиктов с таким приговором. Высшей мерой наказания является пожизненное заключение. Действие моратория истекало 1 января 2010, но в ноябре 2009 года Конституционный суд РФ продлил его — до того момента, когда Госдума ратифицирует протокол об отмене смертной казни.

В октябре 2015 года в Минюсте заявили, что возвращение в российское уголовное законодательство высшей меры наказания в виде смертной казни, в том числе по отношению к террористам, невозможно.