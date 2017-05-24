В Великобритании задумались о введении смертной казни за терроризм

Депутат Европарламента от Великобритании Дженис Эткинсон заявила о необходимости введения смертной казни за терроризм. Об этом сообщает портал Kentnews.

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По словам политика, предстоит сделать многое, чтобы искоренить терроризм. «Но есть один простой шаг, который мы можем сделать сейчас: мы должны вернуть смертную казнь», — заявила она.

По словам Эткинсон, террористы не невменяемые психопаты, а убежденные противники, которые ведут тотальную войну. «Сегодня мы должны объявить о том, что смертная казнь будет возвращена за совершение террористических преступлений (...) Мы находимся в состоянии войны, но военные преступления и террор не могут взять верх. Я(...) политик, и моя работа — предлагать решения» , — резюмировала она.

В 1965 году в Великобритании был принят закон, согласно которому на всей территории страны, кроме Северной Ирландии, временно, на пять лет, приостанавливалось применение смертной казни за убийство. В 1969 году эта норма была утверждена как постоянная. В Северной Ирландии смертную казнь за убийство отменили только в 1973 году, но фактически с 1961 года там не казнили ни одного человека. 1 февраля 2004 года в Соединенном Королевстве была отменена «смертная казнь при любых обстоятельствах».