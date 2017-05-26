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В Китае казнен бывший высокопоставленный чиновник Внутренней Монголии

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Смертный приговор в отношении бывшего заместителя главы комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКС) автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) Чжао Липина приведен в исполнение. Об этом сообщает «Синьхуа».

Чжао был признан Верховным народным судом (ВНС) Китая виновным сразу по нескольким пунктам обвинения. В частности, суд установил, что 20 марта 2015 года в городе Чифэн бывший чиновник застрелил женщину по фамилии Ли.

Кроме того, следствие доказало, что в период с 2008 по 2010 год Чжао, занимавший в то время должность начальника Управления общественной безопасности автономного района Внутренняя Монголия, получал взятки от местных предпринимателей, а также способствовал за вознаграждение ряду кадровых назначений. Общая сумма незаконно полученных им денег составила 23,68 миллиона юаней (около 3,5 миллиона долларов).

17 октября 2016 года суд в китайском городе Баодин, провинция Хэбэй, приговорил бывшего замглавы отдела угольной отрасли Государственного управления по делам энергетики страны к смертной казни с отсрочкой на два года по обвинению в коррупции. Вэй Пэнъюань с 2000 по 2014 год получил взятки в размере 212 миллионов юаней (около 31,5 миллиона долларов).

18 апреля прошлого года сообщалось, что Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая постановили, что смертная казнь будет применяться в отношении чиновников, получивших взятку, сумма которой превышает 460 тысяч долларов.

Полномасштабная кампания по борьбе с коррупцией в Китае началась после избрания председателем КНР в марте 2013 года Си Цзиньпина. Он призвал бороться с мздоимством, нанося удары «и по тигру, и по мухе», то есть не щадя ни мелких, ни высокопоставленных чиновников.

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ourism In Turkey Continues To Struggle As Russia Lifts Travel Ban ANTALYA, TURKEY - JULY 13: Russian tourist Anastasia Goryachih dances poolside at a resort catering to primarily Russian tourists on July 13, 2016 in Antalya, Turkey. Russian President Vladimir Putin last month officially lifted travel restrictions on tourism to Turkey. Russia had banned agency tours to Turkey after a diplomatic crisis erupted when Turkey downed a Russian jet on the Turkey - Syrian border in November 2015. Turkey's tourism is currently in crisis after a series of terrorist attacks, most recently the bombing of Ataturk International Airport tourists numbers have plummeted. The tourist city of Antalya, popular with Russian and European tourists has been hit hard, in May overall visitor numbers to Turkey dropped 34.7 percent and according to figures released by Antalya airport, the number of Russian tourists had dropped 98.5 percent in June, creating one of the worst tourist seasons on record. Antalya is home to some 40,000 Russians permanently living and working in the city, with many working in the tourism sector, local businesses have have felt a ripple effect from the tourism downturn forcing job losses and business closures. The first Russian flight carrying package tourists to Turkey arrived in Antalya on July 9, 2016 bringing hope to local business and tour operators. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)Четыре водочки
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