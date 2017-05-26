В Китае казнен бывший высокопоставленный чиновник Внутренней Монголии

Смертный приговор в отношении бывшего заместителя главы комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКС) автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) Чжао Липина приведен в исполнение. Об этом сообщает «Синьхуа».

Чжао был признан Верховным народным судом (ВНС) Китая виновным сразу по нескольким пунктам обвинения. В частности, суд установил, что 20 марта 2015 года в городе Чифэн бывший чиновник застрелил женщину по фамилии Ли.

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Кроме того, следствие доказало, что в период с 2008 по 2010 год Чжао, занимавший в то время должность начальника Управления общественной безопасности автономного района Внутренняя Монголия, получал взятки от местных предпринимателей, а также способствовал за вознаграждение ряду кадровых назначений. Общая сумма незаконно полученных им денег составила 23,68 миллиона юаней (около 3,5 миллиона долларов).

17 октября 2016 года суд в китайском городе Баодин, провинция Хэбэй, приговорил бывшего замглавы отдела угольной отрасли Государственного управления по делам энергетики страны к смертной казни с отсрочкой на два года по обвинению в коррупции. Вэй Пэнъюань с 2000 по 2014 год получил взятки в размере 212 миллионов юаней (около 31,5 миллиона долларов).

18 апреля прошлого года сообщалось, что Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая постановили, что смертная казнь будет применяться в отношении чиновников, получивших взятку, сумма которой превышает 460 тысяч долларов.

Полномасштабная кампания по борьбе с коррупцией в Китае началась после избрания председателем КНР в марте 2013 года Си Цзиньпина. Он призвал бороться с мздоимством, нанося удары «и по тигру, и по мухе», то есть не щадя ни мелких, ни высокопоставленных чиновников.