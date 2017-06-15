Путин вспомнил о «столыпинских галстуках» и пошутил про смертную казнь

В ходе прямой линии президенту России Владимиру Путину задали вопрос про дальневосточный гектар. Иван Таркин из Владивостока посетовал, что «кроме как издевательством это не назовешь».

«Чтобы зарегистрировать свой участок, нужно сидеть месяцами на сайте и все зря. Программа постоянно зависает. Мне удалось каким-то чудом получить кадастровый номер, распечатать договор, подписать его и отдать в земельный комитет Владивостока. С тех пор договор мне на руки не выдают», — пожаловался дозвонившийся до главы государства. Он спросил, почему «сто лет назад у [Петра] Столыпина с его примитивными инструментами таких ошибок не было».

Путин в ответ заявил, что надо иметь в виду, что тогда были и «столыпинские вагоны, куда насильственно помещали людей, и были так называемые столыпинские галстуки — это не что другое как виселица». «Но надо не забывать все то положительное, что было сделано Столыпиным для нашей страны, именно поэтому и памятник ему стоит в Москве», — продолжил президент.

Он добавил, что в России смертная казнь не применяется. «Хотя иногда (хлопает себя по руке)... Ну вы понимаете, что я имею в виду», — продолжил Путин. Что касается «гектара», в целом программа идет неплохо, отметил российский лидер.

