Одобрены первые заявки на кредиты для получателей дальневосточного гектара

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) одобрил первые заявки на льготные кредиты для получателей дальневосточного гектара. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» гендиректор фонда Алексей Чекунков.

«Сегодня [на сумму] порядка 7 миллионов рублей одобрены заявки. Всего поступило 164 заявки, первых 40 кредитов одобрено», - сказал он.

По его словам, фермеры приобретают в основном небольшую сельхозтехнику. «Например, в Амурской области, фермеры на этой технике занимаются традиционным для этого региона видом земледелия — выращивают сою. Сейчас мы ведем поиск новых партнеров с упором на сельхозтехнику», — отметил Чекунков.

Он напомнил, что программа кредитной поддержки получателей дальневосточного гектара не предполагает выплату «живых» денег, средства перечисляются продавцам техники.

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В программе льготного кредитования участвуют более ста торговых точек на Дальнем Востоке, кредиты предоставляются под 8,5-10,5 процентов годовых. В настоящее время заявки на получение земли на Дальнем Востоке подали более 80 тысяч человек.

С 1 февраля любой россиянин может бесплатно на пять лет получить участок площадью один гектар на Дальнем Востоке. Если за это время он будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Заявки на «дальневосточный гектар» оформляются через сайт «НаДальнийВосток.рф».