Трутнев назвал критерии освоения «дальневосточных гектаров»

Основными критериями для определения освоения «дальневосточного гектара» будут наличие строительства, обработанность участка и финансовые расходы. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на встрече с камчатскими участниками программы, передает РИА Новости во вторник, 25 апреля.

Так, объект застройки любого назначения, находящийся на участке, должен быть завершен либо находиться на стадии реализации объемом не менее 50 процентов. Земельный участок под сельхозпроизводство должен быть обработан не менее чем на 50 процентов.

Остальные виды деятельности, по словам Трутнева, планируется объединить по финансовому принципу — по доходам или по расходам. «Хотим предложить, чтобы расходы были за период не менее 50 тысяч рублей, весь период освоения. Ну, и это, если по тому, что затратили, а если по тому, что вы уже получаете прибыль какую-то с участка, то где-то тоже колеблемся в интервале от 30 до 50 тысяч рублей за последний год», — пояснил полпред.

По информации агентства, участники встречи поддержали данное предложение, отметив необходимость контроля за использованием земельных участков.

С 1 февраля каждый россиянин может бесплатно на пять лет получить участок площадью один гектар на Дальнем Востоке. Претендовать на землю можно будет однократно. Если за это время он будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Заявки на «дальневосточный гектар» оформляются через сайт «НаДальнийВосток.рф».

С начала работы закона о «дальневосточном гектаре», с 1 июня 2016 года, подано более 84 тысяч заявлений на предоставление земельных участков, из них в пользование гражданам переданы 12 тысяч.