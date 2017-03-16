В Росреестре поведали о желании Сигала получить «дальневосточный гектар»

Американский актер Стивен Сигал еще до того, как стать гражданином России, интересовался возможностью получения «дальневосточного гектара». Об этом сообщил замглавы Росреестра Андрей Приданкин, передает РИА Новости в четверг, 16 марта.

По его словам, Сигал был в числе гостей Восточного экономического форума 2015 года, где посетил стенд Росреестра. «И он тоже заинтересовался гектаром и спросил, как бы ему тоже получить. Мы сказали, что нужно начать с российского гражданства», — отметил Приданкин. Представитель ведомства добавил, что не знает, получил ли впоследствии Сигал бесплатный гектар земли на Дальнем Востоке.

Глава Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, в свою очередь, уточнил, что уже имеются заявки на «дальневосточный гектар» от ряда известных международных спортсменов, имеющих гражданство РФ. Однако он отказался назвать их фамилии.

Сигал, получивший российский паспорт в ноябре 2016 года, ранее заявлял о хорошем потенциале для ведения бизнеса на Сахалине.

До этого российское гражданство было предоставлено ряду спортсменов и деятелей культуры, в том числе американскому боксеру Рою Джонсу-младшему, конькобежцу Виктору Ану, бойцу смешанных единоборств Джеффу Монсону и французскому актеру Жерару Депардье.