Власти Сахалина обеспечат дорогами и электричеством «дальневосточные гектары»

На Сахалине к земельным участкам, выделяемым по программе «дальневосточного гектара», будут проложены дороги и протянуты линии электропередач за счет областного бюджета. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона в четверг, 11 мая.

Решение принято на совещании, которое провел сахалинский губернатор Олег Кожемяко. Он, в частности, отметил необходимость обеспечения участков инфраструктурой. «Она имеет принципиальное значение, потому что без дорог и электричества люди, которые получили землю в рамках законодательства о дальневосточном гектаре, не смогут ее в полной мере ее использовать», — сказал он.

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Разработкой проектной документации займутся местные муниципалитеты. Объем затрат на реализацию проекта будет определен руководителями трех южных районов Сахалина, после чего информацию направят в правительство области.

Кроме того, Кожемяко поручил курирующим ведомствам в короткие сроки подготовить предложения по введению новых мер поддержки для тех, кто хочет использовать земли не только в сельскохозяйственных целях, но и, например, для создания баз отдыха, охотничьих хозяйств.

С 1 февраля любой россиянин может бесплатно на пять лет получить участок площадью один гектар на Дальнем Востоке. Если за это время он будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Заявки на «дальневосточный гектар» оформляются через сайт «НаДальнийВосток.рф».