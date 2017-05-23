Агент Сигала назвал ахинеей получение актером «дальневосточного гектара»

Агент голливудского актера Стивена Сигала Анар Рейбанд заявил, что артист не планирует получать «дальневосточный гектар» в Приморском крае. Его слова приводит ТАСС во вторник, 23 мая.

«Это ахинея и дезинформация. Имя Стивена Сигала используют без нашего разрешения и без соответствующей договоренности. Если что-то находится на уровне идеи, нельзя это подавать как конкретный проект. Поражает, как люди умудряются делать такое», — возмутился Рейбанд.

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В то же время, как сообщает РИА Новости, власти Приморского края выразили готовность помочь голливудскому актеру. «Пока ищут удачный участок. Администрация Приморья поддержала проект и готова оказать любую поддержку, которая потребуется. В поиске участка помогут муниципалитеты края», — заявил представитель администрации региона.

Сообщение о том, что Сигал в рамках нового проекта телеканала «Россия 1» получит в пользование участок в Приморье, появилось на сайте краевой администрации ранее во вторник. Отмечалось, что на своем гектаре актер намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами.

С 1 февраля любой россиянин имеет право бесплатно на пять лет получить участок площадью один гектар на Дальнем Востоке, после чего, если участок будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Сигал получил гражданство России в ноябре 2016 года.

Американский актер известен своими ролями в боевиках. На его счету около 50 фильмов, в том числе «Ни жив, ни мертв», «Предельная глубина», «Сегодня ты умрешь» и «Мачете».

