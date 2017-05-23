Актер Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар» в Приморском крае. Об этом во вторник, 23 мая, сообщается на сайте краевой администрации.

Это произойдет в рамках нового проекта телеканала «Россия 1». «Телезрителям подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Стивен Сигал, — от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность», — приводит пресс-служба Приморского края слова Ильи Горбунова, представителя проекта.

На своем гектаре Сигал намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами.

Материалы по теме За гектаром и за запахом тайги Что ждет желающих бесплатно получить надел и перебраться на Дальний Восток

Горбунов добавил, что в планах построить на гектаре международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.

Как отмечается, задача нового телешоу — популяризация федерального закона «О дальневосточном гектаре».

16 марта замглавы Росреестра Андрей Приданкин заявил, что Сигал, еще до того, как в ноябре 2016 года стал гражданином России, интересовался возможностью получения «дальневосточного гектара».

С 1 февраля любой россиянин может бесплатно на пять лет получить участок площадью один гектар на Дальнем Востоке. Если за это время он будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Заявки на «дальневосточный гектар» оформляются через сайт «НаДальнийВосток.рф».