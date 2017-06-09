Трутнев отказался брать «дальневосточный гектар»

Вице-премьер России Юрий Трутнев заявил, что не собирается оформлять «дальневосточный гектар», чтобы избежать возможных пересудов, передает «Интерфакс» в пятницу, 9 июня.

«Честно скажу, хотел, но все мои коллеги говорят, мол, не получится — скажут, что получил что-то уникальное. Это основная причина, почему не взял», — рассказал Трутнев журналистам в ходе Дальневосточного МедиаСаммита.

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По словам зампредседателя российского правительства, дальневосточные земли очень перспективны в плане развития туристического бизнеса. «Почти за четыре года работы здесь могу сказать, что такой территории больше нигде нет по красоте и природному разнообразию» — добавил он.

Основной проблемой для создания новых туристических маршрутов, по его словам, является отсутствие достойной инфраструктуры. В то же время он отметил, что строительство турбазы на одном из Курильских островов было бы перспективным вложением.

С 1 февраля любой россиянин имеет право бесплатно на пять лет получить участок площадью один гектар на Дальнем Востоке, после чего, если участок будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Основными критериями для определения освоения «дальневосточного гектара» будут наличие строительства, обработанность участка и финансовые расходы. Заявки на «дальневосточный гектар» оформляются через сайт «НаДальнийВосток.рф».

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 проходит во Владивостоке с 8 по 10 июня.

