В Кремле отреагировали на предложение ввести смертную казнь для террористов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предпочел не комментировать инициативу председателя думского комитета по безопасности Василия Пискарева («Единая Россия»), предложившего ввести смертную казнь для террористов. Его слова в пятницу, 9 июня, передает ТАСС.
«Мы не знаем, о чем там инициатива, о чем там идет речь», — сказал Песков, комментируя соответствующий вопрос журналистов.
Он также отметил, что позиция главы государства по данному вопросу хорошо известна. «Неоднократно он говорил об этом», —подчеркнул официальный представитель Кремля.
8 июня Пискарев выступил с предложением изменить порядок применения моратория на смертную казнь в России — выносить смертный приговор, но давать отсрочку в его исполнении, «до того, как появится понимание, что надо эту меру применять». Депутат также рассказал, что участвовал в раскрытии наиболее громких террористических актов, и уверен, что такие преступления должны караться самым суровым образом.
25 апреля 2013 года Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает отмену моратория на смертную казнь нецелесообразной. «Специалисты считают, что само ужесточение наказания не ведет к искоренению правонарушения, преступности», — пояснил свою точку зрения президент.
Мораторий на смертную казнь был введен в России в 1996 году в связи со вступлением страны в Совет Европы. Высшей мерой наказания является пожизненное заключение. В 2009 году Конституционный суд России закрепил это решение.