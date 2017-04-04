Глава комитета Госдумы предложил вернуть смертную казнь для террористов

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 4 апреля.

По мнению депутата, высшая мера наказания должна применяться к организаторам терактов, их пособникам и подстрекателям. Предусмотренных действующим законодательством мер наказания недостаточно, считает он.

«Мы террористов вылавливаем, сажаем в тюрьму. Тем не менее, получается, что нужно жестче реагировать», — пояснил Пискарев.

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Днем 3 апреля произошел взрыв в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту» петербургского метро. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, 49 пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

В январе глава думского комитета по по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказал мнение, что статью о смертной казни нужно исключить из Уголовного кодекса, хотя фактически она и так не может быть применена.

В 2015 году депутат Госдумы шестого созыва Вадим Соловьев предлагать разрешить приговаривать к смертной казни террористов. С подобной инициативой также выступали чеченские депутаты.

Мораторий на смертную казнь был введен в России в 1996 году в связи со вступлением страны в Совет Европы. В 2009 году Конституционный суд России закрепил это решение.

