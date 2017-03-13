Советник Авакова предложил ввести на Украине смертную казнь

Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива заявил, что за предательство должна быть введена смертная казнь. Об этом он сказал в интервью порталу «Обозреватель».

«За предательство — смерть. Другой позиции в нашей стране не должно быть. Потому что мы находимся сегодня в состоянии войны. Сегодня наши лучшие люди, цвет нации, ложатся в землю», — заявил Кива.

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В июне 2015 года с предложением восстановить на Украине смертную казнь выступила группа депутатов Верховной Рады. «Я хочу подчеркнуть, что [готовящийся] законопроект будет иметь ограниченное действие — только во время ведения боевых действий», — объяснил представитель фракции «Народного фронта» Юрий Береза, однако в парламенте проект закона не рассматривался.

Украина отменила смертную казнь в рамках своих обязательств по шестому протоколу к Европейской конвенции о правах человека, который ратифицировала в 2000 году. Документ предусматривает отмену казни в мирное время, при этом страны могут наказывать смертью за преступления, совершенные «во время или при неизбежной угрозе войны».

Впервые мораторий на смертную казнь был введен на Украине на несколько месяцев в 1995 году. В 1997-м объявлен новый мораторий. В конце декабря 1999 года наказание в виде смертной казни признали противоречащим Конституции Украины.

Отмена смертной казни является одним из обязательных условий для вступления страны в Евросоюз.