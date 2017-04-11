Правозащитники отметили снижение числа смертных казней в мире

В 2016 году в мире было казнено 1032 человека, что на 37 процентов меньше показателя 2015 года. Такие данные приводятся в докладе Amnesty International, опубликованном во вторник, 11 апреля.

По утверждению правозащитников, смертная казнь в 2016 году применялась в 23 странах, причем 87 процентов приведенных в исполнение приговоров пришлись на Иран, Саудовскую Аравию, Ирак и Пакистан. Однако в список не попала статистика по Китаю, поскольку большая часть информации, относящейся к применению этой меры наказания, в Китае является государственной тайной.

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Впервые с 2006 года США не вошли в пятерку стран-лидеров по числу казней. За год 20 раз была приведена в исполнение исключительная мера наказания, но в камерах смертников там до сих пор находится 2 832 человека.

Смертная казнь в России предусмотрена Уголовным кодексом, однако в 1996 году на нее был введен мораторий в связи со вступлением страны в Совет Европы. В последний раз, в 1994-м, к смертной казни приговорили Сергея Головкина, который убил в 1986-1992 годах 11 мальчиков. В 2009 году Конституционный суд России закрепил решение о моратории на смертную казнь. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в январе 2017 года заявил, что статью о смертной казни нужно исключить из Уголовного кодекса.

Единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь, — Белоруссия. В 2016 году там было вынесено три приговора. В 1996 году вопрос о ее отмене выносился на общенациональный референдум, по итогам которого за сохранение этого вида наказания проголосовали почти 80,5 процента опрошенных.