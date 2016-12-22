Филиппинские правозащитники пообещали проверить деятельность Дутерте

Филиппинская независимая правозащитная организация пообещала проверить деятельность президента страны Родриго Дутерте. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает The South China Morning Post.

По словам главы комиссии Human Rights Хосе Гаскона, уже сформирована команда, которой предстоит заняться этим делом.

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20 декабря Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил о необходимости филиппинских властей начать расследование деятельности Дутерте.

За неделю до этого глава государства признался, что лично участвовал в убийствах преступников, когда был мэром города Давао. «В Давао я делал это самостоятельно. Только чтобы показать парням [из полиции], что, если я могу сделать это, почему не можете вы», — заявил он.

Ранее правозащитники обвиняли Дутерте в том, что он организовал эскадроны смерти в Давао, которые уничтожили свыше тысячи подозреваемых. Сам действующий президент то отрицал, то признавал свою причастность к этому.

По информации AFP, с момента избрания Дутерте на высший государственный пост полицейские убили более двух тысяч человек в операциях против торговцев наркотиками, а также тех, кто их употребляет.

За Дутерте на выборах в мае отдали голоса 39 процентов избирателей, поверивших в обещания покончить с преступностью и наркоторговлей в стране за полгода. В ходе своей предвыборной кампании политик объявил, что будет убивать наркоторговцев и сбрасывать их тела в бухту Манилы. Также он высказался в пользу восстановления смертной казни.