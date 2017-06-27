Путин подарил путевку в Сочи жительнице барака из Ижевска

Российский президент Владимир Путин подарил туристическую путевку в Сочи жительнице Ижевска Анастасии Вотинцевой, пожаловавшейся ему на аварийное жилье в ходе прямой линии. Об этом сообщает Первый канал во вторник, 27 июня.

Отмечается, что поездка Путина в столицу Удмуртии совпала с днем рождения женщины. Глава государства вручил ей цветы и «простой, но хороший» подарок: «Это поездка в Сочи. С семьей, конечно», — рассказал он.

«Вы мой самый главный подарок», — призналась в свою очередь именинница.

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В сюжете телеканала также рассказывается, что врио главы Удмуртии Александр Бречалов доложил Путину, что аварийный многоквартирный дом будет включен в программу расселения. «Проект мы стараемся сделать к декабрю, а с 2018 года мы начнем расселять», — сказал глава региона.

Ранее во вторник сообщалось, что президент осмотрел аварийный барак, в котором живет Вотинцева. Она рассказала ему, в частности, что дом не газифицирован, а систему водоснабжения жители оплатили из своего кармана.

15 июня в ходе прямой линии Анастасия Вотинцева пожаловалась главе государства на тяжелые условия проживания в аварийном доме, включенном в программе на снос только на 2029 год. Владимир Путин заявил, что приедет в Ижевск и лично посмотрит, что происходит.