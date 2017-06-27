Путин навестил жительницу аварийного дома в Ижевске

Президент России Владимир Путин выполнил обещание и приехал в дом к жительнице Ижевска, которая пожаловалась на аварийные условия своего жилья в ходе прямой линии. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает РИА Новости.

Анастасия Вотинцева встретила президента на крыльце деревянного дома, в котором живет вместе с тремя детьми и сестрой. Как передает агентство, глава государства наглядно убедился в непригодных для жизни условиях «уже с крыльца»: деревянная лестница, которой жители пользуются ежедневно, прогнила.

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По словам Вотинцевой, дом не газифицирован, а водоснабжение жители проводили за счет собственных средств. Жительница отметила, что уже после прямой линии подъезд к дому, который был в ямах, засыпали гравием.

15 июня в прямом телеэфире жительница Ижевска пожаловалась на условия проживания: «У нас летом в квартирах очень сыро, зимой очень холодно. Мы печку топим просто круглосуточно, но через щели в стенах все равно все выдувает. Дети у нас постоянно болеют». Вотинцева уточнила, что дом был признан аварийным, но стоял в очереди на снос только в 2029 году. «Владимир Владимирович, как нам прожить в таких условиях еще 12 лет?» — спрашивала женщина. Президент обещал приехать и лично «посмотреть, что там происходит».

Владимир Путин прибыл в Ижевск с рабочей поездкой, в ходе которой посетит концерн «Калашников» и примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.