В Кремле пообещали держать под контролем мусорный полигон в Балашихе

Президент Владимир Путин регулярно получает информацию от подмосковных властей о ситуации с полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 27 июня.

«Губернатор [Московской области Андрей] Воробьев постоянно докладывает главе государства. Кроме того, президент в ближайшее время в плане комплексных решений планирует провести отдельное совещание с [главой Минприроды Сергеем] Донским, где, в том числе, обсудит и эти вопросы», — сказал Песков.

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По словам пресс-секретаря, тема свалок в Подмосковье обсуждается уже не первый год. «Она только так остро прозвучала на прямой линии, но губернатор, естественно, давно занимался этими вопросами. Все мы понимаем, что это очень сложное решение, которое требует комплексных мер», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Вопрос относительно готовности инфраструктуры к отводу мусора, подчеркнул Песков, является непростым, поскольку там есть «очень много разных подводных камней», однако «это не означает, что проблему не нужно решать».

Ранее во вторник сообщалось, что глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

22 июня Воробьев распорядился приостановить работу полигона «Кучино». Ранее в тот же день глава государства поставил задачу в месячный срок закрыть свалку, на которую ему пожаловались жители Балашихи в ходе прямой линии.

Территория полигона подлежит рекультивации, которая, по предварительным оценкам, обойдется в четыре миллиарда рублей. По словам министра экологии региона Александра Когана, впоследствии территорию полигона можно будет использовать в рекреационных целях.