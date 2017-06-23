На месте свалки в Балашихе предложили сделать экстрим-парк

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе, закрытый по решению подмосковных властей, после рекультивации можно использовать в рекреационных целях. Об этом журналистам заявил министр экологии Московской области Александр Коган, передает РИАМО.

«По некоторым полигонам — если он правильно рекультивирован, если предотвращены все негативные воздействия на окружающую среду, используют в рекреационных целях. Например, для горных спусков или экстрим-парков», — сказал чиновник.

По его словам, рекультивация полигона начнется после того, как будет разработана проектно-сметная документация. Сметы будут высчитывать согласно всем установленным законом процедурам. Это будет изыскание, геология, геодезия, исследование с работами, сообщает телеканал «360». По предварительной оценке, стоимость работ составит около четырех миллиардов рублей.

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Сейчас свалка закрыта для приема мусора и законсервирована специальным образом, чтобы утечка свалочного газа или фильтрата не навредила окружающей среде. Контролировать полигон в этот период времени будет администрация Балашихинского городского округа, ТАСС.

Кучинский полигон принимал до 90 процентов всех коммунальных отходов столицы. Ежедневно туда свозились порядка 800 грузовиков мусора. Теперь потоки ТБО будут перераспределены между четырьмя свалками Московской области: в Ногинском, Можайском, Клинском и Люберецком районах.

22 июня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился закрыть мусорный полигон. Решение было принято «во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина».

В настоящее время на территории Балашихинского округа, где расположена кучинская свалка, уже действует горнолыжный спуск — комплекс «Лисьи горы», который был создан из бывшего полигона ТБО, работавшего в 1980-х годах.