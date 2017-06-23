Глава Можайска указал на нехватку места для мусора из Балашихи на местной свалке

При нынешнем объеме вывоза мусора место на можайском полигоне «Храброво» закончится через полтора года. Об этом РИА Новости в пятницу, 23 июня, сообщил глава Можайска Василий Овчинников, комментируя информацию о том, что на свалку будут свозиться отходы и из подмосковной Балашихи.

«Насколько я знаю, емкости ему [полигону] осталось, при наличии только наших отходов, года полтора максимум. Если повезут из Москвы, то в Можайском районе мусор некуда будет вывозить», — заметил градоначальник.

Он отметил, что по объему полигон в селе Храброво очень маленький, и чтобы увеличить его мощности необходимо «делать землеотвод». Тем не менее таких планов у местных властей пока нет, подчеркнул чиновник.

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Балашихинский полигон твердых бытовых отходов «Кучино», вопрос о котором был поднят во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, был закрыт 23 июня. Министр экологии и и природопользования Московской области Александр Коган рассказал, что мусор оттуда будет перераспределен в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы Подмосковья.

Место, где ранее располагалась свалка, планируется использовать в рекреационных целях. Коган отметил, что там можно оборудовать горные спуски или экстрим-парк.

Закрыть мусорный полигон накануне распорядился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Как отмечалось, это решение принято «во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина».

Кучинский полигон принимал до 90 процентов всех коммунальных отходов Москвы.