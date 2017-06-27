Глава Балашихи подал в отставку на фоне скандала со свалкой

Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.
Временно исполняющим обязанности будет первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян, уточнили в пресс-службе Подмосковья.
22 июня российский президент Владимир Путин поставил задачу перед подмосковными властями за месяц закрыть мусорную свалку, на которую ему пожаловались жители домов одного из микрорайонов Балашихи в ходе прямой линии. Граждане, живущие в непосредственной близости с полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино», рассказали главе государства, что свалка занимает площадь в 50 гектаров.
В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть полигон. Теперь он подлежит рекультивации, которая, по предварительным оценкам обойдется в четыре миллиарда рублей. По словам министра экологии региона Александра Когана, впоследствии территорию полигона можно будет использовать в рекреационных целях.
Жирков занял пост главы городского округа Балашиха в 2014 году.