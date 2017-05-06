Бастрыкин поручил разобраться с условиями жизни инвалида в Ижевске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Удмуртии Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку по факту ненадлежащих условий жизни инвалида-колясочника в Ижевске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сюжет о пенсионерке и ее дочери-инвалиде вышел в пятницу, 5 мая, на телеканале НТВ. В сюжете отмечается, что уже на протяжении нескольких лет инвалид не имеет возможности выходить на улицу, так как женщины проживают на четвертом этаже в многоквартирном жилом доме, в котором отсутствуют пандусы.

Кроме этого, сообщается, что ранее семья проживала на первом этаже, однако по жизненным обстоятельствам им пришлось обменять жилье. Пенсионерка полагает, что их обманули при совершении данной сделки.

Следствие проанализирует документацию, регламентирующую установку специальных вспомогательных средств для инвалидов. Планируется опрос соседей для выяснения причин, по которым они препятствуют установке жизненно важных средств для лиц, нуждающихся в дополнительной помощи при передвижении.

В случае установления в действиях либо бездействии должностных лиц администрации признаков состава преступления им будет дана юридическая оценка, вплоть до возбуждения уголовного дела, отмечается в сообщении.