Бастрыкин поручил проверить законность застройки Молодинского поля под Москвой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Андрею Маркову провести процессуальную проверку по факту застройки на Молодинском поле. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин потребовал дать всестороннюю правовую оценку действиям представителей петербургской коммерческой строительной организации и должностных лиц, согласовавших строительные работы на Молодинском поле, а также оценить вопросы, связанные с отчуждением земель в пользу компании.

Как отмечается, эти земли имеют историческую значимость для России. Победа при Молодях сыграла ключевую роль в сохранении Московского царства, в XVI веке Молодинское поле выдержало натиск войск крымского хана. «Именно поэтому важно сохранить эти земли в том виде, в котором их можем сегодня видеть мы, как историческую ценность для будущих поколений», — подчеркивается в сообщении.

Сюжет о том, что коммерческая строительная компания разместила на исторических землях спецтехнику, прошел в эфире телеканала «Россия 1». Сообщалось, что петербургская компания выкупила 55 гектаров земли у разорившейся фермы и собирается создать там сборочные цеха. Это вызвало возмущение общественности.