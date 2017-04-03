Севастополю вернули четыре гектара побережья

Арбитражный суд Севастополя обязал фирму «Времена года» вернуть в собственность города 3,9 гектара прибрежной земли. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает местное издание «Форпост».

Суд вынес решение по иску городского правительства, которым расторгнул договор аренды участка на побережье в селе Орловка, в устье реки Кача с ООО «Времена года». Издание отмечает, что эту землю площадью 3,9 гектара фирма получила в 2006 году от Качинского поселкового совета.

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Также суд обязал «Времена года» в течение месяца вернуть указанный участок правительству Севастополя «в том состоянии, в котором ООО "Времена года" его получило, с учетом нормального износа, освободив его за свой счет».

По информации «Форпоста», возвращенный участок на рынке недвижимости может стоить от 780 тысяч долларов до 2,73 миллиона долларов.

31 марта депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что намерен внести в нижнюю палату парламента законопроект об аннулировании незаконно выданных при Украине документов на застройку крымского побережья. «Сегодня, используя в свое время неправомерно выданные при Украине документы на землю, застройщики уничтожают ценные породы деревьев, растущие на побережье, и строят гостиницы и отели буквально у самой кромки воды», — отметил Белик.