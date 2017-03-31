Выданные при Украине документы на застройку берега Крыма предложили аннулировать

В Госдуму будет внесен законопроект об аннулировании незаконно выданных при Украине документов на застройку крымского побережья. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата нижней палаты парламента от Севастополя Дмитрия Белика.

«Сегодня, используя в свое время неправомерно выданные при Украине документы на землю, застройщики уничтожают ценные породы деревьев, растущие на побережье, и строят гостиницы и отели буквально у самой кромки воды», — отметил Белик, являющий автором законопроекта.

Материалы по теме Потеряли берега Как достопримечательности Ялты уничтожают с согласия крымских властей Начали за здравницу Ученые призывают спасти от застройки Южный берег Крыма

Парламентарий пояснил, что украинские власти запрещали вести строительство ближе чем в ста метрах от моря, аналогичные ограничения содержатся и в российском законодательстве. Однако застройщики в то время, когда полуостров находился под юрисдикцией Киева, все равно получали разрешительные документы. «Эту ситуацию нужно остановить, а незаконно выданные документы — аннулировать», — высказал мнение Белик.

Ранее в тот же день сообщалось, что глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов на встрече с главными архитекторами муниципальных образований региона заявил, что Ялта является лидером по строительному беспределу. Он также запретил директору департамента архитектуры и градостроительства Ялты Владимиру Приступе подписывать какие-либо официальные документы.