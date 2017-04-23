СКР возбудил уголовное дело на не пропустившего скорую водителя

Главное следственное управление СК России по городу Москве возбудило уголовное дело в связи с воспрепятствованием проезда машины детской скорой помощи. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщается на сайте столичного главка.

Ранее в субботу, 22 апреля, председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать этот инцидент — «установить, задержать и дать принципиальную правовую оценку действиям горе-водителя».

Внедорожник, двигаясь по улице Солнечная в городе Москве, не пропустил машину скорой помощи, ехавшую на выезд с включенным специальным звуковым сигналом. Кроме того, управлявший легковым автомобилем вышел из машины и начал высказывать претензии водителю скорой.

Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, в настоящее время ведется розыск подозреваемого и проводится комплекс мер для выяснения всех обстоятельств инцидента.

19 февраля в Новосибирске водитель грузовика отказался пропустить скорую помощь, в которой находился тяжелобольной пациент. Уговоры продолжались около 20 минут, пока прохожие не нашли владельцев других припаркованных рядом машин, которые в результате и дали дорогу неотложке.