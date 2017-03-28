Омичка объяснила отказ пропустить скорую неумением сдавать назад

В Омске начали проверку после появившегося в социальных сетях сообщения о девушке-водителе, которая не пропустила машину скорой помощи, сославшись на неумение сдавать назад. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Отмечается, что будут установлены возможные последствия и дана правовая оценка действиям водителя.

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Вечером в понедельник, 27 марта, в группе «Омск ВК — Жизнь города» появилась информация о том, что во дворе дома №3 по улице Дианова находившаяся за рулем автомобиля девушка не пропустила скорую помощь. «Фельдшеры вынуждены были идти пешком. При этом, данная особа и еще доказывала свою правоту, мол, вы же меня видели, могли бы и подождать пока я проеду, дайте мне выехать», — говорится в сообщении.

В январе в Петропавловске-Камчатском 21-летний мужчина скончался после того, как въезд в его двор скорой помощи преградил автомобиль. В результате, чтобы добраться до пациента, медикам потребовалось 13 минут вместо трех.