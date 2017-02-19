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В Новосибирске водитель грузовика отказался пропустить скорую помощь с пациентом

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В Новосибирске водитель грузовика отказался пропустить скорую помощь, в которой находился тяжелобольной пациент. Видео инцидента в воскресенье, 19 февраля, было опубликовано в группе городской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как сообщается, водитель грузовика отказался отогнать свой автомобиль. Уговоры, по информации очевидцев, продолжались около 20 минут, пока прохожие не нашли владельцев других припаркованных рядом машин, которые в результате и дали дорогу неотложке.

В пресс-службе областного управления МВД отметили, что полиция устанавливает время и место инцидента. «В случае подтверждения факта правонарушения в области дорожного движения, виновный водитель будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим административным законодательством», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Управление Следственного комитета по Новосибирской области инициировало доследственную проверку. «Предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении, размещенном в сети интернет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится на сайте СКР.

Ранее в январе в Петропавловске-Камчатском 21-летний мужчина скончался после того, как въезд в его двор скорой помощи преградил автомобиль. В результате, чтобы добраться до пациента, медикам потребовалось 13 минут вместо трех.

23 января в Госдуме предложили в 60 раз увеличить штраф за непредоставление дороги автомобилям скорой помощи, полиции, МЧС и других экстренных служб.

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