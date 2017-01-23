Штраф за препятствие движению спецмашин предложили увеличить в 60 раз

В Госдуме предложили в 60 раз увеличить штраф за непредоставление дороги автомобилям скорой помощи, полиции, МЧС и других экстренных служб. Соответствующий законопроект в понедельник, 23 января, на рассмотрение нижней палаты парламента внес депутат Андрей Палкин (ЕР).

В документе предлагается не только штрафовать водителей на 30 тысяч рублей, но и лишать их прав на срок от полутора до двух лет, если они не уступают дорогу автомобилям со «специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями», у которых одновременно включены проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал.

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В пояснительной записке депутат ссылается на случай, произошедший в Петропавловске-Камчатском. Тогда водитель автомобиля отказался дать дорогу карете скорой помощи, направлявшейся на вызов. Пациент скончался до приезда врачей.

«Целью данного законопроекта является предотвращения впредь подобных случаев», — говорится в записке.

В настоящее время за подобные нарушения предусмотрен только административный штраф в размере 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Законопроект совмещает и усиливает эти виды наказаний, приравнивая их к наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

13 января в Петропавловске-Камчатском было возбуждено уголовное дело по факту смерти 21-летнего местного жителя, к которому не успела прибыть бригада скорой медицинской помощи. Путь спецавтомобилю блокировали машиной женщина-водитель и ее спутник.