Задержан перекрывший дорогу скорой подмосковный водитель

В подмосковном Пушкино задержали водителя автомобиля ВАЗ-2108, не пропустившего машину скорой помощи. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник, 30 января, около 4:00 мск. Пока медики были на вызове, их путь перекрыл местный житель на автомобиле. Он отказался уступить дорогу, несмотря на то что водитель скорой заявил о необходимости эвакуировать больного. После этого на место происшествия была вызвана полиция. «По прибытии наряда местный житель поднял капот и заявил, что не мог отъехать из-за неисправности», — сообщил собеседник агентства.

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Автомобиль был отбуксирован эвакуатором в сторону, а владелец был доставлен в полицию.

Ранее в январе в Петропавловске-Камчатском 21-летний мужчина скончался после того, как въезд в его двор скорой помощи преградил автомобиль. В результате, чтобы добраться до пациента, медикам потребовалось 13 минут вместо трех.

23 января в Госдуме предложили в 60 раз увеличить штраф за непредоставление дороги автомобилям скорой помощи, полиции, МЧС и других экстренных служб.

В декабре 2016 года члены Общественной палаты собирались выступить с предложением разрешить автомобилям скорой помощи и МЧС таранить неправильно припаркованные автомобили, мешающие въезду во двор. Позднее данный вопрос обсуждался в Минздраве.