Петербургский водитель на Porsche перекрыл путь скорой с больной пенсионеркой

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Porsche Cayenne отказывался пропускать автомобиль скорой помощи с пациентом. Видеозапись появилась на YouTube 25 января.

Как сообщает телеканал «360», инцидент произошел на Новочеркасском проспекте возле дома №56/2. Водителя, преградившего путь, на видео снял один из членов бригады медиков. Мужчина начал возмущаться из-за камеры, пригрозил найти оператора, а также плюнул на автомобиль скорой. На предложение уступить дорогу, как это делают другие, он ответил, что живет в соседнем доме и не может проехать.

Как отмечает РЕН ТВ, в машине скорой помощи находилась пенсионерка, которой требовалась экстренная госпитализация.

23 января в Госдуме предложили в 60 раз увеличить штраф за непредоставление дороги автомобилям скорой помощи, полиции, МЧС и других экстренных служб.

13 января в Петропавловске-Камчатском было возбуждено уголовное дело по факту смерти 21-летнего местного жителя, к которому не успела прибыть бригада скорой медицинской помощи. Путь спецавтомобилю блокировали машиной женщина-водитель и ее спутник.