Суд рассмотрит вопрос о лишении прав перекрывшего путь скорой водителя Porsche

Мировой суд рассмотрит вопрос о лишении водительских прав мужчины, который преградил дорогу скорой помощи с пациентом. Об этом сообщила начальник пятого отдела управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Суслова, передает РИА Новости в четверг, 26 января.

По ее словам, расследование началось после публикации в СМИ видео произошедшего. В результате сотрудники полиции установили личность водителя Porsche Cayenne, он дал объяснения.

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В отношении мужчины составлены административные протоколы за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками и непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными спецсигналами. По первой статье он должен выплатить штраф в размере 500 рублей.

«Материалы направлены в мировой суд для принятия решения о лишении его водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев», — добавила Суслова.

Ранее в четверг сообщалось, что произошедшее на Новочеркасском проспекте возле дома №56/2 снял на видео один из членов бригады медиков. Преградивший путь водитель начал возмущаться из-за камеры, пригрозил найти оператора, а также плюнул на автомобиль скорой.

23 января в Госдуме предложили в 60 раз увеличить штраф за непредоставление дороги автомобилям скорой помощи, полиции, МЧС и других экстренных служб.