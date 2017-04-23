В Москве задержан не пропустивший детскую скорую помощь водитель  

Сотрудники московского главка Следственного комитета России (СКР) задержали водителя, который 20 апреля, двигаясь по улице Солнечной в столице, не пропустил машину детской скорой помощи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Подозреваемый допрошен, по его месту жительства, а также в его автомобиле проведены обыски. Кроме того, следователи допросили медиков и изъяли видеорегистратор, находившийся в неотложке.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Инцидент, как сообщалось ранее, расследуется по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.

На записи с видеорегистратора видно, как внедорожник не дает проехать неотложке на Солнечной улице в Москве, а затем блокирует проезд. Несмотря на работающую сирену, управлявший легковым автомобилем вышел из машины и начал высказывать претензии водителю скорой.