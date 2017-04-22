Силовые структуры
 

Бастрыкин поручил возбудить дело на непропустившего скорую водителя

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении водителя, не пропустившего в Москве машину детской скорой помощи. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 22 апреля.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве возбудить уголовное дело по данному факту, установить, задержать и дать принципиальную правовую оценку действиям горе-водителя», — отмечается в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко. В настоящее время ведется розыск подозреваемого и проводится комплекс мер для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как внедорожник не дает проехать неотложке на Солнечной улице в Москве, а затем блокирует проезд. Несмотря на работающую сирену, водитель вышел из машины и начал высказывать претензии водителю скорой. По этому факту ранее была организована доследственная проверка.

19 февраля в Новосибирске водитель грузовика отказался пропустить скорую помощь, в которой находился тяжелобольной пациент. Уговоры продолжались около 20 минут, пока прохожие не нашли владельцев других припаркованных рядом машин, которые в результате и дали дорогу неотложке.

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