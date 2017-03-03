Екатеринбургские медики высадили семилетнего пациента по пути в больницу

В Екатеринбурге врачи высадили больного ребенка из машины скорой помощи по пути в больницу. Об этом сообщила представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова, передает «Российская газета» в пятницу, 3 марта.

Инцидент произошел в ночь на 2 марта. Семья вызвала скорую помощь из-за высокой температуры у ребенка. Прибывшие медработники предложили госпитализировать семилетнего мальчика в девятую детскую больницу. Сопровождать его вызвался отец, однако по пути у него возник конфликт с сотрудником скорой.

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«Отцу ребенка не понравился выбранный водителем маршрут — он считал, что добраться до медучреждения можно более коротким и быстрым путем. Из-за этого возник конфликт. Отец вышел из машины, начал пинать по двери, следом вышел ребенок. После этого бригада уехала по другому вызову, а за мальчиком прибыла вторая "скорая"», — рассказала Канатова.

Медработники предложили отцу забрать ребенка, однако мужчина отказался от его госпитализации.

По заверению врачей, отец пациента был пьян, пишет РЕН ТВ. В ходе конфликта он сломал боковую дверь автомобиля.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман пообещал проконтролировать ситуацию, передает Национальная служба новостей (НСН).