Саратовскому фельдшеру на вызове ткнули в голову шариковой ручкой

В городе Энгельс Саратовской области женщина напала на приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает агентство «Регион 64».

Инцидент произошел 24 февраля. Когда медработник прибыл в одну из квартир, нетрезвая 35-летняя местная жительница устроила скандал, выхватила у фельдшера шариковую ручку и нанесла ему удары в затылок. Пострадавший получил телесные повреждения и обратился за помощью коллег.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

23 февраля нетрезвый пациент Новгородской областной клинической больницы нанес травмы трем сотрудникам учреждения. Медсестра была госпитализирована с сотрясением головного мозга, а у санитарки оказались сломаны лицевые кости. Третий пострадавший — охранник — отделался ушибами. Подозреваемый был задержан.

11 февраля в Саратове пятеро мужчин напали на приехавшую на вызов фельдшера скорой помощи. 27-летняя женщина заперлась в ванной комнате и сообщила о произошедшем диспетчеру скорой помощи, которая обратилась в полицию. По факту нападения и попытки изнасилования было возбуждено уголовное дело, обвинения предъявили троим присутствующим в квартире.