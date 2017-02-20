В Саратове нашли причастного к приезду катафалка после вызова скорой

В Саратовской областной прокуратуре установили, что сотрудник станции скорой помощи причастен к тому, что после вызова медиков к 92-летней женщине приехал катафалк. Об этом РИА Новости в понедельник, 20 февраля, сообщили в ведомстве.

«Предварительной проверкой установлена причастность сотрудника государственного учреждения здравоохранения, подведомственного министерству здравоохранения области, к разглашению сведений, составляющих врачебную тайну», — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что прокурор Саратовской области Сергей Филипенко объявил предостережение министру здравоохранения региона Владимиру Шульдякову о недопустимости нарушения закона. О судьбе работника станции скорой помощи не сообщается.

В конце января в Саратове после звонка по экстренному номеру 112 к дому 92-летней женщины, находившейся в предынсультном состоянии, приехал катафалк похоронной компании «Ритуал». Медики прибыли спустя час после вызова. По словам внука пациентки Александра Иванова, после этого ему стали поступать звонки с нескольких телефонов, собеседники интересовались самочувствием пенсионерки. Позднее выяснилось, что звонившие были сотрудниками похоронной службы.

В феврале стало известно еще об одном случае, когда в Саратове сотрудники похоронной службы прибыли к пожилой женщине, вызвавшей скорую, раньше медиков. Врачи зафиксировали смерть пенсионерки.