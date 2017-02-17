Похоронные агенты приехали к еще одной жительнице Саратова раньше скорой

В Саратове сотрудники похоронной службы приехали к еще одной вызвавшей скорую помощь пожилой женщине раньше медиков. Пациентка к тому времени скончалась. Об этом ТАСС сообщил глава регионального Минздрава Владимир Шульдяков.

«Факт зафиксировали сотрудники скорой помощи. Они прибыли на место вовремя, но похоронная служба уже была на месте. К сожалению, врачи сумели только зафиксировать гибель женщины», — рассказал он.

Шульдяков добавил, что ведомство уже обратилось в полицию. Также будет проведено внутреннее расследование.

В конце января в Саратове после звонка по экстренному номеру 112 к дому 92-летней женщины, находившейся в предынсультном состоянии, приехал катафалк компании «Ритуал». По словам внука пациентки, реанимобиль прибыл спустя час после вызова. Затем ему стали поступать звонки с нескольких телефонов, собеседники интересовались самочувствием пенсионерки. Выяснилось, что звонившие были сотрудниками похоронной службы.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в этой ситуации.