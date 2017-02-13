Саратовский губернатор поручил разобраться с приездом катафалка вместо скорой

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации, когда после вызова медиков к пожилой женщине приехали сотрудники похоронной службы. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщается на сайте областного правительства.

В региональном Минздраве «Интерфаксу» рассказали о проведении внутреннего расследования. «Опросили бригаду медиков, которая выезжала на вызов. Они отказываются, что кому-то передавали информацию о вызове. Также были прослушаны корпоративные телефоны сотрудников, и никаких посторонних звонков обнаружено не было», — отметили в ведомстве.

10 февраля проверку появившейся в СМИ информации начали в региональной прокуратуре.

9 февраля агентство «Свободные новости» сообщило, что в конце января в Саратове после звонка по экстренному номеру 112 к дому 92-летней женщины, находившейся в предынсультном состоянии, приехал катафалк похоронной компании «Ритуал». По словам внука пациентки Александра Иванова, реанимобиль прибыл спустя час после вызова. После этого ему стали поступать звонки с нескольких телефонов, собеседники интересовались самочувствием пенсионерки. Позднее выяснилось, что звонившие были сотрудниками похоронной службы.

