Пьяный пациент избил трех сотрудников новгородской больницы

Нетрезвый пациент Новгородской областной клинической больницы нанес травмы трем сотрудникам учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля. Мужчину 1978 года рождения доставили в больницу на скорой помощи из кафе в Великом Новгороде, где он получил рваную рану лица. В приемном покое буйный пациент стал нападать на персонал.

В результате были госпитализированы медсестра, получившая сотрясение головного мозга, и санитарка, у которой оказались сломаны лицевые кости. Третий пострадавший — охранник — отделался ушибами.

Вызванные на место полицейские задержали нападавшего.

На произошедшее обратило внимание руководство Следственного комитета России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил провести полное расследование инцидента, сообщает РИА Новости.

Кроме того, как следует из цитаты представителя СКР Светланы Петренко, по данному факту возбуждено уголовное дело, оно взято на контроль в центральном аппарате комитета. В сообщении пресс-службы регионального управления МВД не фигурирует информация об уголовном деле, говорится лишь о проверке.