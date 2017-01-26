В Сочи пациент избил фельдшера скорой помощи, сообщает «Юга.ру».

Инцидент произошел в среду, 25 января, когда медики пытались оказать помощь мужчине, потерявшему сознание. Придя в себя, он ударил ногой сотрудника скорой и убежал. Фельдшер получила сотрясение головного мозга. Кроме того, пациент повредил оборудование реанимобиля.

Как сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МВД, подозреваемый в нападении был задержан. Им оказался 27-летний местный житель, находившийся в тот момент в состоянии наркотического опьянения. По факту произошедшего проводится проверка.

В октябре 2016 года в Норильске пациент после приема застрелил из травматического пистолета дерматовенеролога. Подозреваемый объяснил, что его поступок вызван недовольством качеством и методом лечения доктора.