Пьяный житель Ульяновска сломал челюсть фельдшеру скорой помощи

В Ульяновске фельдшер скорой помощи пострадала от пьяного пациента, когда прибыла по вызову к человеку, находящемуся без сознания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в среду, 22 февраля, на улице Станкостроителей. «После того, как 67-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был приведен в сознание, он напал на сотрудника скорой помощи и нанес 22-летней девушке-фельдшеру телесные повреждения», — уточнили следователи. В результате медик получила перелом челюсти и травму руки.

По данному факту инициирована доследственная проверка. Мужчина, который, предположительно, напал на фельдшера, находится в полиции.

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15 февраля в городе Белогорске Амурской области мужчина силой удерживал фельдшера скорой помощи, требуя госпитализировать свою сожительницу. Медик приехала на вызов по поводу травмы головы. После оказания первой помощи она предложила пострадавшей проехать в больницу, но женщина отказалась. Тогда хозяин квартиры запер входную дверь на замок. Фельдшера отпустили только после вмешательства водителя скорой помощи.

11 февраля в Саратове пятеро мужчин напали на приехавшую на вызов фельдшера скорой помощи. 27-летняя женщина смогла запереться в ванной комнате и сообщить о произошедшем диспетчеру скорой помощи, которая обратилась в полицию. По факту нападения и попытки изнасилования было возбуждено уголовное дело, обвинения предъявили троим присутствующим в квартире.