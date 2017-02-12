Напавшим на фельдшера в Саратове предъявили обвинение

Следственное управление Следственного комитета по Саратовской области предъявило обвинение троим мужчинам по факту нападения и попытки изнасилования фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Троим мужчинам 44 лет, 41 года и 34 лет предъявлено сегодня обвинение по двум статьям: "Незаконное лишение свободы" и "Попытка изнасилования"», — сообщили агентству. Также источник уточнил, что в квартире, куда была вызвана скорая, находились пятеро мужчин, двое из которых не участвовали в нападении. Они будут проходить по делу как свидетели.

12 февраля сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

По данным следствия, днем 11 февраля фельдшер скорой помощи прибыла в квартиру дома на улице Шелковичной по вызову о высоком артериальном давлении у 29-летнего местного жителя. Помимо хозяина там были еще четверо его знакомых. Один из них запер дверь и отказался выпустить медработника.

Фельдшер смогла запереться в ванной комнате и сообщить о произошедшем диспетчеру скорой помощи, которая обратилась в полицию.

«В связи с тем, что медицинскому работнику стали поступать угрозы о применении насилия от находившихся в квартире мужчин, женщина вышла из ванной комнаты. Тогда двое из присутствующих стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие намерения. Благодаря прибывшим в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов противоправные действия были пресечены», — отметили в СК.