Саратовские следователи начали проверку сообщения о нападении на фельдшера

В Саратове следователи начали доследственную проверку появившейся в СМИ информации о том, что пятеро мужчин напали и попытались изнасиловать фельдшера скорой помощи, приехавшую на вызов. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, 11 февраля медработница прибыла в квартиру дома, расположенного улице Шелковичной на вызов в связи с ухудшением самочувствия находившегося там мужчины. Когда фельдшер зашла в квартиру, приятели хозяина стали высказывать ей предложения интимного характера, отмечается в сообщении управления.

Ранее сообщалось, что на 27-летнюю сотрудницу скорой напали пятеро мужчин. Фельдшеру удалось вырваться и закрыться в ванной. Оттуда она по мобильному телефону позвонила в полицию. Пока наряд ехал на место происшествия, нападавшие пытались выбить дверь. Полицейские задержали двоих подозреваемых.