Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на фельдшера в Саратове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить при наличии оснований уголовное дело и задержать подозреваемых в нападении и попытке изнасилования фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает в субботу, 11 февраля, пресс-служба СКР.

Ранее саратовские следователи начали доследственную проверку появившейся в СМИ информации о том, что пятеро мужчин напали и попытались изнасиловать фельдшера скорой помощи, приехавшую на вызов.

По данным следствия, вечером 11 февраля сотрудница скорой помощи прибыла по вызову в жилой дом на улице Шелковичная. В квартире приятели хозяина стали высказывать ей предложения интимного характера.

Как рассказали в региональном Минздраве, фельдшеру удалось вырваться и закрыться в ванной, откуда она по мобильному телефону вызвала полицию. Прибывший наряд задержал двоих мужчин. С фельдшером работают психологи.