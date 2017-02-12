По факту нападения на фельдшера в Саратове возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения и попытки изнасилования фельдшера скорой помощи в Саратове. Об этом сообщает в воскресенье, 12 февраля, пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Саратовской области.

«По результатам доследственной проверки, проведенной по сообщениям средств массовой информации о незаконном лишении свободы фельдшера скорой медицинской помощи и покушении на ее изнасилование, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением"), ч. 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), п. "а" ч. 2 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование")», — говорится в сообщении.

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и криминалисты. «Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос о задержании виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается, отмечается в сообщении», — отметили в СКР.

Ранее незамедлительно возбудить при наличии оснований уголовное дело и задержать подозреваемых в нападении и попытке изнасилования фельдшера поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По данным следствия, днем 11 февраля фельдшер скорой помощи прибыла в квартиру дома, расположенного на улице Шелковичной, по вызову о высоком артериальном давлении у 29-летнего местного жителя. В квартире, помимо хозяина, оказались еще четверо его знакомых. Один из них запер дверь и отказался выпустить медработника.

Фельдшер смогла закрыться в ванной комнате и сообщить о произошедшем диспетчеру скорой помощи, которая обратилась в полицию. «В связи с тем, что медицинскому работнику стали поступать угрозы о применении насилия от находившихся в квартире мужчин, женщина вышла из ванной комнаты. Тогда двое из присутствующих стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие намерения... Благодаря прибывшим в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов противоправные действия злоумышленников были пресечены», — отметили в Следственном комитете.

