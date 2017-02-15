Житель Приамурья запер фельдшера скорой помощи в квартире

В городе Белогорске (Амурская область) мужчина силой удерживал фельдшера скорой помощи, требуя госпитализировать свою сожительницу. Об этом в среду, 15 февраля, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Медик приехала на вызов по поводу травмы головы, полученной женщиной. Фельдшер оказала пострадавшей первую помощь и предложила проехать в больницу для дополнительного осмотра, однако женщина отказалась.

«Сожитель хозяйки квартиры, имеющий явные признаки алкогольного опьянения, запер входную дверь на замок. Тем самым фельдшер скорой помощи была лишена права свободно и беспрепятственно покинуть жилое помещение. Мужчина требовал госпитализации сожительницы, невзирая на ее отказ», — отмечается в сообщении. Медика отпустили только после вмешательства водителя скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением»).

11 февраля в Саратове пятеро местных жителей заперли дверь за приехавшей на вызов 27-летней женщиной-фельдшером и попытались ее изнасиловать. Женщине удалось вырваться и закрыться в ванной, откуда она вызвала полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых. Позднее им были предъявлены обвинения.