Врач рассказал о состоянии подвергшейся нападению фельдшера в Саратове

Врач скорой помощи Юрий Резник сообщил о тяжелом эмоциональном состоянии фельдшера из Саратова, на которую напали и попытались изнасиловать. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает телеканал «360».

«Ей очень тяжело приступить к выполнению служебных обязанностей. Мы постараемся снять ее с линии, успокоить. Окажем медицинскую помощь своими силами. Если будет необходимо, доставим ее в лечебное учреждение», — сказал Резник. По его словам, 27-летней женщине-фельдшеру не предложили написать заявление в полицию о расследовании инцидента. Из-за этого были задержаны только трое из пяти участников конфликта.

12 февраля сообщалось, что троим мужчинам было предъявлено обвинение по двум статьям: «Незаконное лишение свободы» и «Попытка изнасилования».

По данным следствия, днем 11 февраля фельдшер скорой помощи прибыла после вызова в квартиру дома на улице Шелковичной. Помимо 29-летнего хозяина там были еще четверо его знакомых. Один из них запер дверь и отказался выпустить медработника.

Фельдшер смогла запереться в ванной комнате и сообщить о произошедшем диспетчеру скорой помощи, которая обратилась в полицию.

«В связи с тем что медицинскому работнику стали поступать угрозы о применении насилия от находившихся в квартире мужчин, женщина вышла из ванной комнаты. Тогда двое из присутствующих стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие намерения. Благодаря прибывшим в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов противоправные действия были пресечены», — отметили в СК.