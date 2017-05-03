Бастрыкин поручил заняться автохамами в Нижнем Новгороде после сюжета по ТВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области Андрею Виноградову организовать процессуальную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело в отношении двух лиц, допустивших хулиганские действия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде. Водитель автомобиля, находясь за рулем с видимыми признаками алкогольного опьянения, чуть не сбил на парковке женщину с коляской. Его приятель оказал сопротивление и нецензурно выражался в адрес прибывших на задержание пьяной компании сотрудников Росгвардии.

Сюжет об этом происшествии был показан во вторник, 2 мая, в эфире правовой программы федерального телеканала.

«Следователям предстоит детально разобраться во всех обстоятельствах не только хулиганских действий в отношении женщины с ребенком, но и оценить действия нарушителей, оказавших сопротивление сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.